Ein letztes Mal haben die Meininger Modelleisenbahner die Züge fahren lassen und die zahlreich gekommenen Besucher in ihr eigens erschaffenes Reich der Miniatur mitgenommen. Am Wochenende öffneten sie im Marstall letztmalig ihre Türen, um noch einmal ihre zwölf Meter lange und vier Meter breite H0-Modelleisenbahn zu zeigen, die in mühevoller Arbeit über viele Jahre entstand. „Ab Montag geht es mit dem Abbau und dem Kistenpacken los“, sagte der Vereinsvorsitzende Maik Artelt mit wehmütiger Stimme am Sonntagnachmittag. Nun werden die Mitglieder fast jede freie Minute nutzen, um zu sortieren, zu packen, aber auch um zu entsorgen, denn alles kann bei dem großen Umzug nicht mitgenommen werden. Ende Februar läuft der Mietvertrag im Marstall aus und bis dahin müssen die Räumen besenrein sein. Die Stadt Meiningen als Eigentümerin der Immobilie teilte dem Verein mit, dass im Frühjahr grundhafte Sanierungsarbeiten am stark geschädigten Dachstuhl anstehen und daher das Geschoss geräumt sein muss. Ein Rückzug soll auch nicht erfolgen.