Das Kinder- und Jugendzentrum Max’ Inn baut auf einen Dreierbund: Die Kommune ist für die Jugendarbeit zuständig, sie hat diese Aufgabe an die gemeinnützige AWO AJS GmbH in Erfurt abgetreten. Der Jugendklub befindet sich wiederum in einem Gebäude, das dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen gehört. Für die AWO AJS ist das Max’ Inn mit seinen 600 Quadratmetern Nutzfläche inzwischen zu groß. Auch wenn, wie dessen Leiterin Katrin Heim schildert, jeden Tag mindestens 50 bis 60 Kinder und Jugendliche als Stammgäste die Einrichtung besuchen, sie als Rückzugsort nutzen, Beratungsangebote in Anspruch nehmen oder einfach ihre Freizeit mit Gleichaltrigen verbringen. Vor diesem Hintergrund wurde bereits seit einigen Jahren ein neues Domizil gesucht, zumal an dem Objekt inzwischen ein deutlicher Sanierungsstau besteht.