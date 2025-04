Es soll zum Treffpunkt werden: Das Restaurant der Herzen auf dem Meininger Marktplatz. Die Partei Die Linke lud am Sonntagmittag das erste Mal zu „warmem Essen gegen soziale Kälte“ mit selbst Gebackenem und Gekochtem ein. Jeder konnte kommen, gratis zugreifen und auch zum Gespräch verweilen. „Wir machen das vor allem für Leute, die Sonntags allein sind oder vielleicht am Ende des Monats kein Geld mehr haben“ , sagte Susanne Stelz(links) des von Die Linke Meiningen und vom Stadtverband Suhl basisorientiert organisierten Events. Mit dabei: Aki, Thomas K., Ronja Lenz, Tobias Gleibs und die kleine Mathilda Stelzl (von links). Ab Mai soll das Restaurant der Herzen jeden letzten Sonntag im Monat zwischen Stadtkirche und Heinrichsbrunnen von 11 bis 14 Uhr geöffnet sein. Ein offenes Ohr für die Nöte der Menschen zu haben ist das Anliegen von den Engagierten des Projekts. Zur Premiere gab es vegane und vegetarische Köstlichkeiten wie Pestoschnecken, Bananenbrot, Kartoffeltaschen sowie eine Brokkoli-Kartoffelcremesuppe. Und gebackene Osterhäschen, so wie sich das für einen ordentlichen Osterbrunch gehört.