„Doch irgendwie durchatmen“ musste Silke Lange aus dem Meininger Weg in Ellingshausen am Samstagmorgen: Da wurde die Säge angeworfen und die Tanne, die schon 23 Jahre wie selbstverständlich in ihren Garten gehörte, abgesägt, schwebte am Kranhaken durch die Luft und wurde wenig später abtransportiert nach Meiningen. „Es war schon ein bisschen Herzblut in Wallung“, sagt die knapp 60-jährige. Aber sie wird stolz sein, sagt sie, mit ihrem Mann Ingolf nächstens auf dem Meininger Markt einen Glühwein zu trinken – unter ihrem Baum.