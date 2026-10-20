Pünktlich zur Talfahrt der Temperaturen und frühen abendlichen Dunkelheit bahnt sich das diesjährige Märchen- und Sagenfest in Meiningen an – einer Stadt mit großer Märchentradition, schon wegen Ludwig Bechstein. Aber ist nicht eigentlich die ganze weite Welt ein Märchenland, wo immer man sich auf die Faszination von Geschichten einlässt? Zum diesjährigen Festival wird diese Internationalität eine große Rolle spielen, insbesondere zum Märchensymposium als zentraler Veranstaltung.