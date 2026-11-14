Seit 2001 findet unter der Leitung der Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen das Märchen- und Sagenfest statt. Märchenabende, Erzählveranstaltungen und ein Fachsymposium bieten Gelegenheit zum Zuhören, Weiterbilden und Begegnen. Der Auftakt erfolgte in diesem Jahr bereits am 27. Oktober. Noch bis zum 27. November können zahlreiche Veranstaltungen besucht werden. Ein Höhepunkt wurde nun mit der Preisverleihung an die Erzählerin Antje Horn aus Jena gefeiert.