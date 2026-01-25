„Heute nur eine kurze Rede“, so begann mancher Gratulant, „die lange Rede halte ich dann bei Deinem 100. Geburtstag.“ Ohnehin war es ein Anliegen der meisten Gratulanten, ihrem ehemaligen Lehrer eher musikalisch zu gratulieren, als lange Reden zu halten. Wichtig war ihnen jedoch die Feststellung, dass ohne das Engagement und die Begeisterungsfähigkeit von Siegfried Umbreit so mancher von ihnen heute wohl kaum noch Musik machen würde, dass es so manche Formation nicht mehr geben würde.