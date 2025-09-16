Rund um die Galerie Z4 des Meininger Kunstvereins NEKST wird in der Zwingergasse zum Weltkindertag am Samstag wieder ein buntes Programm starten. „Die ganze Gasse wird an dem Tag wieder eingebunden sein“, freut sich Vorstandsmitglied Timea Zimmer über die gute Zusammenarbeit des Kunstvereins mit dem Restaurant Goldener Zwinger oder der SPD-Geschäftsstelle. Zum beliebten Straßenfest am 20. September mit unterschiedlichen Angeboten sind deshalb wieder alle eingeladen, die jungen Familien natürlich ganz besonders.