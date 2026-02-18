Meininger Kunstorte 2026: Bewerbung noch bis Ende Februar

Stets hohe Beteiligung

Eine außergewöhnliche Zeit führte zu außergewöhnlichen Ideen. Und das der Verein mit seiner Idee eines neuen Ausstellungsformates den Nerv der Zeit getroffen hatte, bewiesen die über 100 regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstler, die sich an den Ausschreibungen für die „Meininger Kunstorte“ in der Vergangenheit beteiligt haben. An verschiedenen Standorten in Meiningen und im Park rund um das Schloss Elisabethenburg begegneten die Besucher der Kunst in natürlicher und unterstreichender Kulisse auf wetterbeständiger Folie. Durch diese Form einer Outdoor-Ausstellung wird ein Aufeinandertreffen zwischen Publikum und Künstlern auf besondere Art möglich.