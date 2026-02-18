Meininger Kunstorte 2026: Bewerbung noch bis Ende Februar

Die Kunst- und Kulturszene lebt von der Begegnung, dem Miteinander und dem Austausch. Deshalb geht es nun in die dritte Runde. Nach der sehr erfolgreichen Premiere des Projektes „Meininger Kunstorte“ im Jahr 2021 und der ebenso gefeierten Fortsetzung 2024 organisieren die Mitglieder des Kunstvereins K.RÜN e.V. eine weitere Galerie unter freiem Himmel. Kunst wird sichtbar – mitten im Alltag, mitten unter Menschen mit freiem Zugang zu jeder Zeit. Die Ausstellung ist vom 6. Juni bis 8. August geplant. Die Ausschreibung dafür hat jetzt begonnen.