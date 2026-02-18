 
Nach einem Jahr Pause ist es nun wieder soweit: Das Projekt „Meininger Kunstorte 2026“ wird im Sommer in die Innenstadt locken. Die Ausschreibung dafür endet am 28. Februar.

Meininger Kunstorte 2026: Bewerbung noch bis Ende Februar
1
Das Projekt „Meininger Kunstorte“ bringt Kunst in den öffentlichen Raum und macht diese so einem breiten Publikum zugänglich. Foto: privat

Die Kunst- und Kulturszene lebt von der Begegnung, dem Miteinander und dem Austausch. Deshalb geht es nun in die dritte Runde. Nach der sehr erfolgreichen Premiere des Projektes „Meininger Kunstorte“ im Jahr 2021 und der ebenso gefeierten Fortsetzung 2024 organisieren die Mitglieder des Kunstvereins K.RÜN e.V. eine weitere Galerie unter freiem Himmel. Kunst wird sichtbar – mitten im Alltag, mitten unter Menschen mit freiem Zugang zu jeder Zeit. Die Ausstellung ist vom 6. Juni bis 8. August geplant. Die Ausschreibung dafür hat jetzt begonnen.

Stets hohe Beteiligung

Eine außergewöhnliche Zeit führte zu außergewöhnlichen Ideen. Und das der Verein mit seiner Idee eines neuen Ausstellungsformates den Nerv der Zeit getroffen hatte, bewiesen die über 100 regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstler, die sich an den Ausschreibungen für die „Meininger Kunstorte“ in der Vergangenheit beteiligt haben. An verschiedenen Standorten in Meiningen und im Park rund um das Schloss Elisabethenburg begegneten die Besucher der Kunst in natürlicher und unterstreichender Kulisse auf wetterbeständiger Folie. Durch diese Form einer Outdoor-Ausstellung wird ein Aufeinandertreffen zwischen Publikum und Künstlern auf besondere Art möglich.

Im Rahmen des Projektes „Meininger Kunstorte 2026“ werden die Werke wieder an Kunststationen in der Innenstadt von Meiningen präsentiert. Zudem wird auch eine digitale Präsentation auf der Webseite des Vereins zu finden sein. Begleitet wird die Ausstellung erneut von einem umfassenden Programm mit Kunstaktionen, Begegnungen und dem direkten Austausch zwischen Besuchern und Künstlern.

Ab sofort können sich professionelle und semiprofessionelle Kunstschaffende an der Ausschreibung beteiligen. Die Kunstorte stehen 2026 unter dem Motto: Macht – Mensch – Maske. Die Maske ist Schutz, Rolle, Ausdruck, Täuschung, Ritual, Identität – und ein Symbol unserer Zeit. Dahinter liegen Fragen nach Machtverhältnissen, sozialem Blick und gesellschaftlichen Erwartungen. Die Interpretationsmöglichkeiten sind schier grenzenlos:

• Welche Masken tragen wir – freiwillig oder gezwungenermaßen?

• Wo beginnt Macht – sichtbar oder verborgen?

• Wie verändern Masken unser Miteinander – in Politik, Gesellschaft, digitaler Welt oder persönlichem Leben?

• Welche Maskenspiele begegnen uns historisch, kulturell, psychologisch oder symbolisch?

Offen für vielseitige Perspektiven

Ob kritisch, poetisch, politisch, humorvoll oder experimentell – die Organisatoren sind offen für vielseitige Perspektiven. Die Teilnahme steht Künstlern aller Sparten der Bildenden Kunst offen (Malerei, Grafik, Skulptur, Installation, Objektkunst, Fotografie, Medienkunst, Konzeptkunst usw.). Ein entsprechendes Bewerbungsformular sowie alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.kunst-gruen.de.

Ende der Ausschreibung ist bereits der 28. Februar 2026. Eine Fachjury wird die eingegangenen Bewerbungen sichten und zeitnah die Künstler informieren, deren Werke ausgewählt wurden.

Das Projekt „Meininger Kunstorte“ des Vereins K.RÜN e.V. findet in enger Kooperation mit der Stadt Meiningen, dem Kuratorium der Kunst- und Kulturstadt Meiningen und dem Nekst e.V. statt.