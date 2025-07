Bis Ende August verwandelt sich beim Meininger Kultursommer die Innenstadt an lauen Sommerabenden in eine Bühne für Musik und Kultur und das ganz im Sinne des Mottos „Umsonst & draußen“. Lokale Bands sorgen in den Cafés und Restaurants für abwechslungsreiche Klänge – von Jazz und Pop über Rock bis hin zu Singer-Songwriter-Programmen. Ergänzt wird das musikalische Angebot durch sommerliche Partys, die zum Tanzen und Feiern unter freiem Himmel einladen.