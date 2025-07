Der Meininger Kultursommer bot am Wochenende erneut zwei abwechslungsreiche Veranstaltungen, die zahlreiche Besucher in die Innenstadt lockten. Mit einem stimmungsvollen Open-air-Kinoabend an den Ratsstuben und beschwingter Livemusik an der Villa Colosseo wurde das kulturelle Herz der Stadt bei durchwachsenem Sommerwetter zum Leben erweckt.