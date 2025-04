Alte Zeitungsausschnitte und Alben mit Bildern liegen ausgebreitet vor den drei Schwestern. Ein kleines Foto rückt in den Mittelpunkt, geht von Hand zu Hand. Es ist ein 10x15-Format, Automatenbelichtung, welches auf den ersten Blick viele Gesichter zeigt, die der Kamera ein amüsiertes Lächeln schenken. Eingefangen hat sie einen ganz speziellen Moment – die Vorbereitung für den Abtransport des vorletzten Patienten. Die gelöste Stimmung überspielt die Herausforderung, die es damals für alle Beteiligten zu meistern galt. Physiotherapeutin Anke Bornkessel steht links am Bett und ordnet die Decke des jungen Mannes, dar darin liegt. Ihr gegenüber strahlt Annette Dittmar, Krankenschwester der Unfallstation, in die Linse. Beim Umzug tatkräftig mitgeholfen, auf dem Bild aber nicht zusehen, ist Nadine Ruß, Krankenschwester der Intensivstation.