An den Abend des Verkehrsunfalls erinnert sich Klara Strehmann nur noch in einzelnen Bildern. Die Jugendliche aus Westheim im Landkreis Bad Kissingen war mit vier Freunden im Auto unterwegs, als es an einer Kreuzung zu einem Frontalzusammenstoß kam. Sie saß angeschnallt auf dem mittleren Rücksitz. Eine Ersthelferin kümmerte sich sofort um die 16-Jährige, anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Helios-Klinikum Meiningen gebracht.