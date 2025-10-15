Emil kam binnen nur 17 Minuten nach Ankunft der Mutter im Kreißsaal bei einer sanften Wannengeburt gesund im Helios-Klinikum Meiningen zur Welt. Die ersten Stunden verliefen ruhig. Emil lag im Hautkontakt bei seiner Mutter Heidi Diemar aus Wasungen, trank an der Brust, alles schien perfekt. Doch kurz vor der Verlegung auf die Station veränderte sich sein Zustand: Die Sauerstoffsättigung sank, eine beginnende Neugeboreneninfektion wurde festgestellt. Das eingespielte Team der Pädiatrie reagierte sofort. Emil erhielt eine Atemunterstützung mit dem CPAP-Gerät und eine Antibiotikatherapie. Er wurde engmaschig überwacht und bereits nach rund zehn Stunden war er stabil genug, um wieder in die Arme seiner Mutter zurückzukehren. Während der Trennung wurde Emil ausschließlich mit Muttermilch versorgt, die per Hand gewonnen wurde.