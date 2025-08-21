Immer mehr Patientinnen aus Südthüringen entscheiden sich für eine Brustkrebsbehandlung im Helios-Klinikum Meiningen. Im Jahr 2024 wurden hier nach Auskunft einer Sprecherin mit 244 Primärfällen mehr Neuerkrankungen behandelt als an jedem anderen Standort der Region. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) bestätigte dem Südthüringer Brustkrebszentrum Meiningen nun im Rahmen eines Zertifizierungsaudits erneut eine sehr hohe Behandlungsqualität ihrer Patientinnen mit Brustkrebs. Die Rezertifizierung bestand das interdisziplinäre Team mit Bravour. Damit erfüllt das Brustzentrum seit der Erstzertifizierung im Jahr 2005 nunmehr 20 Jahre die hohen Qualitätsanforderungen der DKG.