Die Meininger Kleinkunsttage, die es bereits in ihrer 34. Auflage gibt, warteten am Donnerstagabend mit einer etwas anderen Veranstaltung auf. Sich geruhsam zurücklehnen und den Abend entspannt genießen, sich über das gebotene Programm im besten Fall als stiller Beobachter zu amüsieren, dies ließen Showmaster Tim Thoelke und seine Partnerin Anne Schenkel nicht zu. Von Beginn an waren die Besucher gefragt, sollten ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Belohnung für die erfolgreichen Kandidaten stand sichtbar auf der Bühne – etliche Kästen gefüllt mit edlem Gerstensaft. Doch um sein Feierabend-Bier geschenkt zu bekommen, musste man schon etliche Runden überstehen, musste mehr Fragen beantworten können als der jeweilige Gegenspieler.