Daniel Helfrich, der Südhesse aus dem Odenwald, ist bereits seit 2006 als Klavier-Kabarettist auf deutschen Bühnen unterwegs. In seinem aktuellen Programm verfolgt er die gewitzte Idee, sich selbst zu kopieren und sein eigenes Double zu spielen. Als Rico Daniels stürmt er so durch den Vorhang, lobpreist den Star Daniel Helfrich in auffälligem Jackett und schwarzem T-Shirt mit dem Aufdruck „Helfrich lebt“. Rechts und links vom schwarzen Flügel dazu ein Pappaufsteller in Lebensgröße vom Idol und eine leuchtende Fahne, die grell mit dem Titel „Tribute Show“ warb.