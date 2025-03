„Wenn du mich verlässt, komm’ ich mit“, so der Titel des Programms, mit dem Tina Teubner aktuell auf Tour ist. Begleitet wird die vielseitige Künstlerin dabei von Ben Süverkrüp am Piano, der als kongenialer Partner – und Ehemann – weit mehr als schwarze und weiße Tasten zu spielen versteht. Im Meininger Volkshaus ließen sich die Trägerin des „Deutschen Kleinkunstpreises“, des „Deutschen Kabarettistenpreises“ und des „Salzburger Stier 2024“ und Süverkrüp von knapp 200 Gäste feiern. Eine durchaus stattliche Besucherzahl, wenn man bedenkt, dass in der Region aktuell die fünfte Jahreszeit das Freizeitverhalten der Menschen bestimmt und gerade Karnevals- und Faschingsveranstaltungen hoch im Kurs stehen.