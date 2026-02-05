Mit einem Paukenschlag ist Meiningen im Januar ins Kleinkunstjahr 2026 gestartet. Michael Hatzius präsentierte im ausverkauften Volkshaus sein Erfolgsprogramm „Echsklusiv“. Die legendäre Echse, ein ganzer Kosmos an Figuren und viel satirische Weisheit – das Publikum erlebte einen Abend voller feinem Humor. Und am vergangenen Samstag brachte das Weimarer Kabarett „Goethe Zeiten, schlechte Zeiten“ Faust I und II zum Schenkelklopfen in die Kammerspiele. Doch das war erst der Anfang eines Kleinkunst-Programms 2026, das in seiner Vielfalt, seinem Witz und seiner Tiefgründigkeit längst zu den kulturellen Höhepunkten in der Stadt zählt.