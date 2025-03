Sie sind bekennende Radler, die da als Reisegruppe Ehrenfeld zu den Meininger Kleinkunsttagen ins Volkshaus gekommen waren. Glaubt man den beiden, besitzen sie persönlich weder ein Auto noch einen Führerschein. Auch nach Meiningen sind sie mit dem Zug gekommen, ihre Fahrräder hatten Maja Lührsen und Theo Vagedes jedoch als Reisegepäck mitgebracht. Wie sie versicherten, dies jedoch nicht als Dekoration für ihr Bühnenprogramm „Das Ziel ist auch nicht die Lösung – ein Paar packt aus“. Es sind dies die Original-Räder, mit denen sie sechs Monate durch Südamerika – und zuvor bereits durch mehrere andere Länder – geradelt sind. Was sie dabei erlebt haben, hatte sie so fasziniert, dass sie daraus einen unterhaltsamen Abend gestalteten, um andere an ihren Erlebnissen teilhaben zu lassen.