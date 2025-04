Sein Programm heißt immer noch „Liebe“ und wirbt mit einem großen schwarzen Affen auf dem Plakat, statt dem Antlitz des Künstlers. Was verbirgt sich dieses Mal dahinter? Hagen Rether ist in Meiningen ein „Wiederholungstäter“, nicht zum ersten Mal da. CD, Aufnahmen oder Bücher macht er seit einigen Jahren keine mehr. Ihn gibt es nur noch „analog“, wie er selbst sagt. Und er sorgt sich schon um seinen „ökologischen Fußabtritt“, wenn all die Menschen für seinen Auftritt mit dem Auto anreisen.