Seit zehn Jahren touren die beiden Damen vom Duo „Suchtpotenzial“ durch die Lande und haben auf dieser Wegstrecke so gut wie alle möglichen Kabarettpreise abgeräumt. Gleich drei im Jahr 2016: den Mindener Stichling, die Tuttlinger Krähe und den Hamburger Comedy Pokal, die St. Ingberter Pfanne dann im Jahr 2018 und – worauf sie besonders Stolz sind (was sie in Meiningen mehrfach betonten) – den Thüringer Kleinkunstpreis im Jahr 2020. Im gleichen Jahr auch noch den Deutschen Kleinkunstpreis von ZDF und 3Sat. Ein Jahr später dazu den Bayerischen Kabarettpreis.