Auf vielen Spielgeräten des Kindergartens Regenbogen herrscht aktuell gähnende Leere. Schaukeln bewegen sich kaum, auch an den übrigen Klettergerüsten ist wenig los. Stattdessen zieht ein neuer Mittelpunkt die Kinder an. Dutzende Jungen und Mädchen tummeln sich lieber auf einem neuen Spielgerät – dem Klettergerüst. Sie hangeln die Konstruktion hinauf, balancieren über schmale Balken und transportieren mithilfe von Eimer und Flaschenzug Sand in die Höhe. Hier wird gerutscht, dort an Stangen entlang gehangelt. Das Klettergerüst ist im Meininger Kindergarten seit vergangener Woche der klare Favorit unter den Spielgeräten. Kein Wunder, denn die Konstruktion bietet viel Abwechslung.