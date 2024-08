Es ist so eine Art Meininger Kirmes – das traditionsreiche Almfest ganz am Ende des Tiroler Wegs am Rande des Wohngebietes Kleintirol. Am vergangenen Wochenende pilgerten wieder Hunderte dorthin, denn der Almverein und Veranstalter Shake Enterprise Events hatten erneut gemeinsam zwei Festtage organisiert. Bei bestem Wetter lockte DJ Alf am Samstagabend zahlreiche Besucher an und begeisterte mit seiner abwechslungsreichen Musik sowohl Jung als auch Alt. Die konnten sich zwischen den Tanzeinlagen mit Gegrilltem vom Rost stärken sowie Getränken und Cocktails verschiedenster Art erfrischen. Bei toller Partystimmung tanzten die Gäste ausgelassen bis tief in die Nacht.