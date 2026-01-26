Der Filius von Familie Hinz (Name erfunden) besucht einen Meininger Kindergarten. Im vergangenen Jahr kostete der Ganztagsplatz noch 180 Euro. Hinzu kamen täglich 1,20 Euro für Frühstück und Vesper, was sich im Monat auf etwa 25 Euro summierte. Weil Familie Hinz in Meiningen wohnt, gewährte ihr die Stadt einen Bonus von 50 Euro als monatlichen Zuschuss. Unterm Strich belastete der Kindergarten-Platz das Familienbudget also mit 155 Euro. Obendrauf kam noch der Preis für das Mittagessen, das von Einrichtung zu Einrichtung je nach Anbieter schwankt, für die Betrachtung des Gebührenanstiegs aber beiseite gelassen werden kann.