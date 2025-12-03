Die Kosten der Stadt für die Meininger Kindergärten sind deutlich gestiegen. Deshalb sehen sich die Stadtpolitiker gezwungen, die Beiträge der Eltern zu erhöhen. Monatlich 180 Euro kostet derzeit die Ganztagsbetreuung in einem Meininger Kindergarten, wovon die Stadt jedes Kind mit Wohnsitz in Meiningen mit 50 Euro bezuschusst. Der Elternbeitrag von derzeit also 130 Euro im Monat wird ab kommendem Jahr in mehreren Schritten angehoben: Im nächsten Jahr sind 205 Euro, ab 2027 dann 220 Euro und 2028 schließlich 235 Euro fällig.