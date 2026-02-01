Ein Versprechen wurde schon zu Beginn des Herrenabends der Meininger Karnevalsgesellschaft im „Haus der guten Laune“ erfüllt: Einfach nur „nette Musik” gab es nicht. Empfangen wurden die Gäste am Freitag von Foreigners „Jukebox Hero” mit gutem klassischen Rock und eben allem anderen als einfach nur „nett“. Der Saal war mit Bierzeltgarnituren bestückt, dazu gab es bunte Beleuchtung und künstlichen Nebel – schon passte die Stimmung für die gefühlt ausschließlich XY-Chromosom tragenden Gäste.