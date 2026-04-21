Es ist egal, ob man das Projekt des Jungen Staatstheaters „partizipative Inszenierung“ nennt oder „Theater mit Jugendlichen“. Allein die Tatsache, dass es geschieht, ist schon eine frohe Botschaft in diesen Zeiten gegenseitiger Entfremdung. Bewundernswert an der Inszenierung von „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ ist besonders, mit welcher Leidenschaft, mit welchen Mitteln und mit welch spielerischer Fantasie die Jugendlichen in den Meininger Kammerspiele in die Öffentlichkeit treten.