„Hallo, ich bin Georg!“ – Schon der Titel nimmt spielerisch Kontakt zu den jungen Leserinnen und Lesern auf. Auf dem Cover blickt ihnen ein Kinderporträt des späteren Monarchen entgegen. Die Meininger Grafikerin Karen Blume hat das historische Bild augenzwinkernd verfremdet: Mitten im Gesicht schwebt eine rosafarbene Kaugummiblase, auf dem Pullover prangt ein Aufnäher mit der Aufschrift „Georg-Jahr 2026“. Neugierig schlägt man das Heft auf – und erfährt Allerlei über den einstigen Landesherrn, der seine kleine Stadt an der Werra durch die legendären Theatergastspiele in ganz Europa zu großem Ruhm führte. Von diesem Erbe zehrt Meiningen bis heute.