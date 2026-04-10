 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Finanzspritze für 70 Vereine

Meininger ist spendabel Finanzspritze für 70 Vereine

Erik Hande

Hotelier Uwe Klein teilt gern: Im März spendete er 35 Vereinen zum Firmenjubiläum 35.000 Euro. Am Donnerstag griff er wieder in seine Schatulle: Warum ist der Meininger so großzügig?

Ohne Ehrenamt funktioniert kein Verein. Weder im sozialen Bereich, noch im Sport, der Bildung oder Kultur. Umso wichtiger ist es, dass Vereine und gemeinnützige Einrichtungen finanziell auch handlungsfähig sind. In einer Region, in der spendenfreudige Konzerne fehlen, sind private Geldgeber aus dem Mittelstand wie der Meininger Uwe Klein daher ein Rückgrat für die heimischen Vereine. Der Hotelier, der nach der Wende das „Schlundhaus“ übernahm und damit den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, ist sich und der Region bei allen Höhen und Tiefen treu geblieben. Anfang März spendete er an 35 Vereine in Summe 35.000 Euro. Nun legte er noch etwas dazu.

Nach der Werbung weiterlesen

Redaktionsleiter Ralph W. Meyer erhielt für den Verein „ Freies Wort hilft“ den Spendenscheck von Uwe Klein (rechts). Foto: Erik Hande

Gemeinsam mit unserer Zeitung vergab er an Vereine, die sich alle melden konnten, noch einmal jeweils 300 Euro. Ursprünglich hatte er ein Budget von 5000 Euro vorgesehen. Von diesem Geld sollte der Verein „Freies Wort hilft e.V.“ 1000 Euro bekommen. Uwe Klein lag es sehr am Herzen, dass das gemeinnützige Hilfswerk der drei Tageszeitungen in Südthüringen auch weiterhin über finanzielle Mittel verfügt, um Menschen vor Ort direkt helfen zu können.

Unsere Empfehlung für Sie

Nachahmenswert: Ehre dem Ehrenamt

10.04.2026 14:35 Nachahmenswert Ehre dem Ehrenamt

Hotelier Uwe Klein ehrt mit der finanziellen Unterstützung für 70 Vereine das Ehrenamt. Genau das ist der Kitt, der unsere Demokratie zusammenhält, meint unser Kommentator.

Mehr Bewerbungen als erwartet

Die verbleibenden 4000 Euro sollten an jene Vereine gehen, die sich für den Zuschuss bewerben. Vier oder acht – wie viele sich melden würden, das war ungewiss. Doch die Resonanz fiel nach dem Aufruf in unserer Zeitung deutlich größer aus. Sage und schreibe 34 Vereine von Behrungen bis Kaltennordheim und Oberschönau meldeten sich. Daraufhin stockte Uwe Klein seine Spende, die er über die Stiftung Meininger Baudenkmäler ausreichte, noch einmal auf. Jeder Verein sollte etwas erhalten.

Stiftung hat sich bewährt

„Das kann freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein“, meinte er am Donnerstag bei der Spendenübergabe in der Redaktion unserer Zeitung. Jeweils 300 Euro stellte er über die Stiftung Meininger Baudenkmäler zur Verfügung, in die er 2007 seine privaten zumeist denkmalgeschützten Immobilien eingebracht hatte. Daraus stellte er nun in Summe noch einmal 11.200 Euro für das Ehrenamt zur Verfügung.

Gemeinsinn stärken

Gemeinsam mit Fabian Giesder, dem Stiftungsvorsitzenden und Meininger Bürgermeister, überreicht er die Spendenschecks. Es solle keiner sagen, der Klein wäre geizig, meint er dabei mit einem Augenzwinkern. In Zeiten wo Unsummen für Gewalt ausgegeben werden, fügte er ernster hinzu, wolle er ein Stück „Zuversicht und Nächstenliebe zeigen“. Uwe Klein, dem in DDR-Zeiten der Weg zum Abitur und Studium versperrt war, der den Wehrdienst verweigert hatte, appellierte bei der Spendenübergabe an die Ehrenamtlichen, dieses „Symbol des Gemeinsinns“, die Demokratie weiter in die Vereine und in die Gesellschaft zu tragen. Damit das Miteinander wieder alltagsfähig wird.

Weitsicht und Großzügigkeit

Fabian Giesder dankte dem Meininger Hotelier als Vorsitzender dafür, dass er vor 18 Jahren der Stiftung Meininger Baudenkmäler privates Vermögen gegeben habe, von dem am Ende die Gemeinschaft profitiert. „Das ist keineswegs irgendein Steuersparmodell gewesen“, trat er noch einmal den Unkenrufen von damals entgegen. Vielmehr habe Uwe Klein ein großes Herz und Weitsicht bewiesen, indem er diese Stiftung gründete. „Damit sind Gebäude einer Nutzung zugeführt, die sonst so vielleicht nicht mehr da wären.“ Zur Stiftung gehören unter anderem der „Rautenkranz“, das „Schlundhaus“, der „Ernestiner Hof“ in Meiningen, die „Alte Ziegelei“ in Walldorf, die Sauer-Villa in Suhl.

Unsere Empfehlung für Sie

35.000 Euro vergeben: Großspende für engagierte Vereine

14.02.2026 13:25 35.000 Euro vergeben Großspende für engagierte Vereine

Aus Anlass des 35. Jubiläums seiner Firma hat der Meininger Hotelier Uwe Klein 35.000 Euro für Vereine gespendet. Und es gibt einen Nachschlag, für den sich beworben werden kann.

Redaktionsleiter Ralph W. Meyer hatte eingangs zur Begrüßung bereits darauf verwiesen, dass es in Meiningen noch nie solch eine private Spendenaktion gegeben habe, die gleich 70 Vereinen und Einrichtungen zugute kommt. Nacheinander wurde dann die Spendenschecks überreicht.

Die Dankbarkeit war groß, zumal die Vereine vorab nicht wussten, wie groß die Zuwendung ausfiel. „300 Euro, ich habe mit vielleicht 100 Euro gerechnet“, zeigte sich Renate Danielzik vom DRK-Ortsverband Henneberg überrascht. Die Spende solle jedem Verein (siehe Liste unten) helfen, ein Projekt anzuschieben oder eine benötigte Anschaffung zu tätigen, hoffte Uwe Klein abschließend – damit die Gemeinschaft vor Ort gestärkt wird.

Übersicht Spendenübergabe
Eine finanzielle Zuwendung in Höhe von jeweils 300 Euro erhielten folgende Vereine aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen:
– Simson Sandhasen aus Walldorf für das 8. Simson Sandhasen Treffen,
– DRK-Ortsverein Henneberg zur Vorbereitung und Durchführung des Weltrotkreuztags,
– TSV 06 Einhausen für T-Shirts für die Mitglieder zur Stärkung des Wir-Gefühls,
– Waldbad in Oberschönau zum Erhalt des Bades und die notwendigen Reparaturen im Frühjahr,
– Rhön-Dom-Erhaltungsverein Helmershausen zur Herrichtung der Scheune als Veranstaltungsort für Konzerte u.a.,
– Rhönklub-Zweigverein Melkers zur die Herrichtung der Vereins-Wanderhütte,
– Modern Style Dancers für Neuanschaffung von Bühnentechnik für LED-Show,
– Gemeinschaftsantenne Schwarzbach, Bau einer Solaranlage für eigenen Strom,
– Kindertraditionsverein Helmershausen für Basecaps und mobile Bluetooth-Box,
– Behrunger Natur-Teich e.V., Schwimmbadgelände als Erholungsplatz gestalten,
– TC Grün-Gold Meiningen für Trainingsbälle, Ballwagen und mobile Ballwand,
– SAT-Förderverein für Licht- und Tontechnik für ein Theaterstück 2027,
– Meininger Schützengesellschaft zur Unterstützung der Jugendsportabteilung,
– Numismatische Gesellschaft Meiningen, prägen der Herzog-Georg II.-Medaille,
– Südthüringer Amateurtheaters Obermaßfeld für Bühnenaufbau und Kostüme,
– Verein der Dolmarfreunde für Bastelnachmittage und Aktivitäten im Freien,
– Gartenfreunde Meiningen-Schmalkalden für das Projekt „Beet-Pate“ zur Reaktivierung von Fläche in der Anlage Landsberg,
– Meininger Kanusportverein zur Unterstützung Trainingslager der Kinder/Jugend,
– Förderverein Freibad Kaltennordheim für Reparaturarbeiten am Schwimmbecken,
– Wanderverein Bakuninhütte zum Erhalt der Hütte auf der Oberen Maas, neue Abwassergrube und Rohrleitungen,
– Verein Heim und Landschaft an der Alm für Streuobstwiesen-Entdeckerkiste,
– Ballsportfreunde Meiningen (Basketball) für Auswärtsfahrten und Schiedsrichterkosten,
– Partnerschaftsverein Frankreich-Deutschland-Slowakei Mittelsdorf für Werbung, Organisation, kleine Vorträge, trilateralen Abend,
– Eine Welt Verein, Freundeskreis Migranten, Bündnis für Demokratie und Toleranz zur Unterstützung der allgemeinen Arbeit,
– Initiative Schwimmunterricht der Fördervereine der Regelschulen Am Pulverrasen, Am Kiliansberg sowie der Meininger Gymnasien EVG und Henfling für ein weiterführendes Schwimmangebot,
– Volleyballverein VV70 Meiningen als Zuschuss für neue Trainingsshirts,
– Förderverein des Henfling-Gymnasiums für Stirnbänder mit Schullogo für sportliche Events und Auftritte in der Stadt,
– Bettenhäuser Carneval Club für neue Veranstaltungs- und Tontechnik und zum 44-jährigen Bestehen des Vereins,
– ESV Lok Meiningen, Abteilung Frauen- und Mädchenfußball zum 35. Gründungsjubiläum, Unterstützung für Futsal-Meisterschaft in Berlin,
– Kegelverein SV 1970 Meiningen für Umstellung der Bahnbeleuchtung auf LED-Lampen im Kegelsportzentrum an der Multihalle,
– Krisenintervention & Notfallseelsorge Meiningen e.V. für die Unterstützung der Ausbildung Ehrenamtlicher im Verein,
– Meininger Lauf Club e.V. zur Unterstützung für Organisation und Durchführung des Herzog-Georg Nachtlaufs,
– Vereins zur Erhaltung und Entwicklung des Bergfriedhofes Helba für neue Tore und Pflege und Erhaltung des Friedhofes,
– Simson Sandhasen aus Walldorf für das 8. Simson Sandhasen Treffen,
– DRK-Ortsverein Henneberg zur Vorbereitung und Durchführung des Weltrotkreuztags,
– TSV 06 Einhausen für T-Shirts für die Mitglieder zur Stärkung des Wir-Gefühls,
– Waldbad in Oberschönau zum Erhalt des Bades und die notwendigen Reparaturen im Frühjahr,
– Rhön-Dom-Erhaltungsverein Helmershausen zur Herrichtung der Scheune als Veranstaltungsort für Konzerte u.a.,
– Rhönklub-Zweigverein Melkers zur die Herrichtung der Vereins-Wanderhütte,
– Modern Style Dancers für Neuanschaffung von Bühnentechnik für LED-Show,
– Gemeinschaftsantenne Schwarzbach, Bau einer Solaranlage für eigenen Strom,
– Kindertraditionsverein Helmershausen für Basecaps und mobile Bluetooth-Box,
– Behrunger Natur-Teich e.V., Schwimmbadgelände als Erholungsplatz gestalten,
– TC Grün-Gold Meiningen für Trainingsbälle, Ballwagen und mobile Ballwand,
– SAT-Förderverein für Licht- und Tontechnik für ein neues Theaterstück 2027,
– Meininger Schützengesellschaft zur Unterstützung der Jugendsportabteilung,
– Numismatische Gesellschaft Meiningen, prägen der Herzog-Georg II.-Medaille,
– Südthüringer Amateurtheaters Obermaßfeld für Bühnenaufbau und Kostüme,
– Verein der Dolmarfreunde für Bastelnachmittage und Aktivitäten im Freien,
– Gartenfreunde Meiningen-Schmalkalden für das Projekt „Beet-Pate“ zur Reaktivierung von Fläche in der Anlage Landsberg,
– Meininger Kanusportverein zur Unterstützung Trainingslager der Kinder/Jugend,
– Förderverein Freibad Kaltennordheim für Reparaturarbeiten am Schwimmbecken,
– Wanderverein Bakuninhütte zum Erhalt der Hütte auf der Oberen Maas, neue Abwassergrube und Rohrleitungen, – Verein Heim und Landschaft an der Alm für Streuobstwiesen-Entdeckerkiste, – Ballsportfreunde Meiningen (Basketball) als Zuschuss zu Auswärtsfahrten und und für Schiedsrichterkosten,
– Partnerschaftsverein Frankreich-Deutschland-Slowakei Mittelsdorf für Werbung, Organisation, kleine Vorträge, trilateralen Abend,
– Eine Welt Verein, Freundeskreis Migranten, Bündnis für Demokratie und Toleranz zur Unterstützung der allgemeinen Arbeit,
– Initiative Schwimmunterricht der Fördervereine der Regelschulen Am Pulverrasen, Am Kiliansberg sowie der Meininger Gymnasien EVG und Henfling für ein weiterführendes Schwimmangebot,
– Volleyballverein VV70 Meiningen als Zuschuss für neue Trainingsshirts,
– Förderverein des Henfling-Gymnasiums für Stirnbänder mit Schullogo für sportliche Events und Auftritte in der Stadt,
– Bettenhäuser Carneval Club für neue Veranstaltungs- und Tontechnik und zum 44-jährigen Bestehen des Vereins,
– ESV Lok Meiningen, Abteilung Frauen- und Mädchenfußball zum 35. Gründungsjubiläum, Unterstützung für Futsal-Meisterschaft in Berlin,
– Kegelverein SV 1970 Meiningen für Umstellung der Bahnbeleuchtung auf LED-Lampen im Kegelsportzentrum an der Multihalle,
– Krisenintervention & Notfallseelsorge Meiningen e.V. für die Unterstützung der Ausbildung Ehrenamtlicher im Verein,
– Meininger Lauf Club e.V. zur Unterstützung für Organisation und Durchführung des Herzog-Georg Nachtlaufs,
– Vereins zur Erhaltung und Entwicklung des Bergfriedhofes Helba für die Weiterentwicklung, Pflege und Erhaltung des Friedhofes, Erneuerung der Tore.
– Freies Wort hilft e.V. 1000 Euro für Hilfen in Südthüringen.