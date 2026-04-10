Meininger ist spendabel Finanzspritze für 70 Vereine

Ohne Ehrenamt funktioniert kein Verein. Weder im sozialen Bereich, noch im Sport, der Bildung oder Kultur. Umso wichtiger ist es, dass Vereine und gemeinnützige Einrichtungen finanziell auch handlungsfähig sind. In einer Region, in der spendenfreudige Konzerne fehlen, sind private Geldgeber aus dem Mittelstand wie der Meininger Uwe Klein daher ein Rückgrat für die heimischen Vereine. Der Hotelier, der nach der Wende das „Schlundhaus“ übernahm und damit den Schritt in die Selbstständigkeit wagte, ist sich und der Region bei allen Höhen und Tiefen treu geblieben. Anfang März spendete er an 35 Vereine in Summe 35.000 Euro. Nun legte er noch etwas dazu.