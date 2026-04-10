Meininger ist spendabel Finanzspritze für 70 Vereine

Eine finanzielle Zuwendung in Höhe von jeweils 300 Euro erhielten folgende Vereine aus dem Landkreis Schmalkalden
-Meiningen:
– Simson Sandhasen aus Walldorf für das 8. Simson Sandhasen Treffen,
– DRK-Ortsverein Henneberg zur Vorbereitung und Durchführung des Weltrotkreuztags,
– TSV 06 Einhausen für T-Shirts für die Mitglieder zur Stärkung des Wir-Gefühls,
– Waldbad in Oberschönau zum Erhalt des Bades und die notwendigen Reparaturen im Frühjahr,
– Rhön-Dom-Erhaltungsverein Helmershausen zur Herrichtung der Scheune als Veranstaltungsort für Konzerte u.a.,
– Rhönklub-Zweigverein Melkers zur die Herrichtung der Vereins-Wanderhütte,
– Modern Style Dancers für Neuanschaffung von Bühnentechnik für LED-Show,
– Gemeinschaftsantenne Schwarzbach, Bau einer Solaranlage für eigenen Strom,
– Kindertraditionsverein Helmershausen für Basecaps und mobile Bluetooth-Box,
– Behrunger Natur-Teich e.V., Schwimmbadgelände als Erholungsplatz gestalten,
– TC Grün-Gold Meiningen für Trainingsbälle, Ballwagen und mobile Ballwand,
– SAT-Förderverein für Licht- und Tontechnik für ein Theaterstück 2027,
– Meininger Schützengesellschaft zur Unterstützung der Jugendsportabteilung,
– Numismatische Gesellschaft Meiningen, prägen der Herzog-Georg II.-Medaille,
– Südthüringer Amateurtheaters Obermaßfeld für Bühnenaufbau und Kostüme,
– Verein der Dolmarfreunde für Bastelnachmittage und Aktivitäten im Freien,
– Gartenfreunde Meiningen-Schmalkalden für das Projekt „Beet-Pate“ zur Reaktivierung von Fläche in der Anlage Landsberg,
– Meininger Kanusportverein zur Unterstützung Trainingslager der Kinder/Jugend,
– Förderverein Freibad Kaltennordheim für Reparaturarbeiten am Schwimmbecken,
– Wanderverein Bakuninhütte zum Erhalt der Hütte auf der Oberen Maas, neue Abwassergrube und Rohrleitungen,
– Verein Heim und Landschaft an der Alm für Streuobstwiesen-Entdeckerkiste,
– Ballsportfreunde Meiningen (Basketball) für Auswärtsfahrten und Schiedsrichterkosten,
– Partnerschaftsverein Frankreich-Deutschland-Slowakei Mittelsdorf für Werbung, Organisation, kleine Vorträge, trilateralen Abend,
– Eine Welt Verein, Freundeskreis Migranten, Bündnis für Demokratie und Toleranz zur Unterstützung der allgemeinen Arbeit,
– Initiative Schwimmunterricht der Fördervereine der Regelschulen Am Pulverrasen, Am Kiliansberg sowie der Meininger Gymnasien EVG und Henfling für ein weiterführendes Schwimmangebot,
– Volleyballverein VV70 Meiningen als Zuschuss für neue Trainingsshirts,
– Förderverein des Henfling-Gymnasiums für Stirnbänder mit Schullogo für sportliche Events und Auftritte in der Stadt,
– Bettenhäuser Carneval Club für neue Veranstaltungs- und Tontechnik und zum 44-jährigen Bestehen des Vereins,
– ESV Lok Meiningen, Abteilung Frauen- und Mädchenfußball zum 35. Gründungsjubiläum, Unterstützung für Futsal-Meisterschaft in Berlin,
– Kegelverein SV 1970 Meiningen für Umstellung der Bahnbeleuchtung auf LED-Lampen im Kegelsportzentrum an der Multihalle,
– Krisenintervention & Notfallseelsorge Meiningen e.V. für die Unterstützung der Ausbildung Ehrenamtlicher im Verein,
– Meininger Lauf Club e.V. zur Unterstützung für Organisation und Durchführung des Herzog-Georg Nachtlaufs,
– Vereins zur Erhaltung und Entwicklung des Bergfriedhofes Helba für neue Tore und Pflege und Erhaltung des Friedhofes,
– Simson Sandhasen aus Walldorf für das 8. Simson Sandhasen Treffen,
– DRK-Ortsverein Henneberg zur Vorbereitung und Durchführung des Weltrotkreuztags,
– TSV 06 Einhausen für T-Shirts für die Mitglieder zur Stärkung des Wir-Gefühls,
– Waldbad in Oberschönau zum Erhalt des Bades und die notwendigen Reparaturen im Frühjahr,
– Rhön-Dom-Erhaltungsverein Helmershausen zur Herrichtung der Scheune als Veranstaltungsort für Konzerte u.a.,
– Rhönklub-Zweigverein Melkers zur die Herrichtung der Vereins-Wanderhütte,
– Modern Style Dancers für Neuanschaffung von Bühnentechnik für LED-Show,
– Gemeinschaftsantenne Schwarzbach, Bau einer Solaranlage für eigenen Strom,
– Kindertraditionsverein Helmershausen für Basecaps und mobile Bluetooth-Box,
– Behrunger Natur-Teich e.V., Schwimmbadgelände als Erholungsplatz gestalten,
– TC Grün-Gold Meiningen für Trainingsbälle, Ballwagen und mobile Ballwand,
– SAT-Förderverein für Licht- und Tontechnik für ein neues Theaterstück 2027,
– Meininger Schützengesellschaft zur Unterstützung der Jugendsportabteilung,
– Numismatische Gesellschaft Meiningen, prägen der Herzog-Georg II.-Medaille,
– Südthüringer Amateurtheaters Obermaßfeld für Bühnenaufbau und Kostüme,
– Verein der Dolmarfreunde für Bastelnachmittage und Aktivitäten im Freien,
– Gartenfreunde Meiningen-Schmalkalden für das Projekt „Beet-Pate“ zur Reaktivierung von Fläche in der Anlage Landsberg,
– Meininger Kanusportverein zur Unterstützung Trainingslager der Kinder/Jugend,
– Förderverein Freibad Kaltennordheim für Reparaturarbeiten am Schwimmbecken,
– Wanderverein Bakuninhütte zum Erhalt der Hütte auf der Oberen Maas, neue Abwassergrube und Rohrleitungen, – Verein Heim und Landschaft an der Alm für Streuobstwiesen-Entdeckerkiste, – Ballsportfreunde Meiningen (Basketball) als Zuschuss zu Auswärtsfahrten und und für Schiedsrichterkosten,
– Partnerschaftsverein Frankreich-Deutschland-Slowakei Mittelsdorf für Werbung, Organisation, kleine Vorträge, trilateralen Abend,
– Eine Welt Verein, Freundeskreis Migranten, Bündnis für Demokratie und Toleranz zur Unterstützung der allgemeinen Arbeit,
– Initiative Schwimmunterricht der Fördervereine der Regelschulen Am Pulverrasen, Am Kiliansberg sowie der Meininger Gymnasien EVG und Henfling für ein weiterführendes Schwimmangebot,
– Volleyballverein VV70 Meiningen als Zuschuss für neue Trainingsshirts,
– Förderverein des Henfling-Gymnasiums für Stirnbänder mit Schullogo für sportliche Events und Auftritte in der Stadt,
– Bettenhäuser Carneval Club für neue Veranstaltungs- und Tontechnik und zum 44-jährigen Bestehen des Vereins,
– ESV Lok Meiningen, Abteilung Frauen- und Mädchenfußball zum 35. Gründungsjubiläum, Unterstützung für Futsal-Meisterschaft in Berlin,
– Kegelverein SV 1970 Meiningen für Umstellung der Bahnbeleuchtung auf LED-Lampen im Kegelsportzentrum an der Multihalle,
– Krisenintervention & Notfallseelsorge Meiningen e.V. für die Unterstützung der Ausbildung Ehrenamtlicher im Verein,
– Meininger Lauf Club e.V. zur Unterstützung für Organisation und Durchführung des Herzog-Georg Nachtlaufs,
– Vereins zur Erhaltung und Entwicklung des Bergfriedhofes Helba für die Weiterentwicklung, Pflege und Erhaltung des Friedhofes, Erneuerung der Tore.
– Freies Wort hilft e.V. 1000 Euro für Hilfen in Südthüringen.