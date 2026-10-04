Wer am späten Freitagnachmittag über den Platz „An der Kapelle“ schlenderte, kam an Musik und Tanz kaum vorbei. Im Rahmen der Heimat-Shoppen-Woche hatte die Tanzschule CTD („Chance to Dance“) gemeinsam mit der Firma Ton- und Lichttechnik Paul Weinelt, dem Restaurant Da Vinci und der Meiningen GmbH zu einem besonderen Gemeinschaftsprojekt eingeladen. Unter dem Motto „Die Meininger Gesellschaft tanzt“ stand dabei vor allem eines im Mittelpunkt: die Freude an der Bewegung.