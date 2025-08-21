Gegen neun Uhr am Donnerstag entdeckte die Polizei in der Neu-Ulmer Straße ein brennendes Fahrzeug. Die Beamten unternahmen sogleich einen Löschversuch und übergaben dann an die eintreffende Feuerwehr. Das Feuer wütete im Kofferraum des Wagens und konnte vollständig gelöscht werden. Das beschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig und musste deshalb abgeschleppt werden. Eine Sprecherin der Polizei verwies darauf, dass es sich bei der Brandursache um einem technischen Defekt handeln könnte. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist noch unbekannt.