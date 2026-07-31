Der Meininger Einzelhandel erlebt schwierige Monate. Allein in den vergangenen Wochen schlossen drei Modegeschäfte für immer ihre Türen. Für die Theaterstadt ist das ein schmerzlicher Einschnitt. Über viele Jahre galt Meiningen mit seinem vielfältigen Einzelhandel als Ausnahme unter Thüringens Kleinstädten. Gerade diese Mischung aus Kultur und Einkaufsmöglichkeiten machte die Stadt attraktiv – nicht zuletzt für Reiseunternehmen, die viele Bustouren nach Meiningen anbieten. Die Gäste konnten den Theaterbesuch oder den Bummel durch die historische Altstadt mit einem ausgedehnten Einkauf verbinden.