In knapp eineinhalb Monaten geht es los: Dann finden täglich Rennen auf dem Meininger Marktplatz statt. Im Auftrag der Meiningen GmbH und der Stadt Meiningen baut die Firma Panda Tree Holzideen, bekannt für die Murmelbahn an der Goetz-Höhle, eine Bobby-Car-Kinderrennbahn rund um den Heinrichsbrunnen auf. Sie wird zum 2. Meininger Schulstaffellauf am 30. April eröffnet. Wie Dirk Bradschetl von der Meiningen GmbH sagte, können Eltern für ihre Kinder in den Geschäften rund um den Markt kostenfrei Bobby-Cars ausleihen oder die eigenen Fahrzeuge mitbringen. Zum Stadtfest Mitte Juni legt die Bahn eine kurze Pause ein, um dann dank der Unterstützung des Stadtservices pünktlich zu den Sommerferien wieder zurückzukehren. Insgesamt wird die Strecke an 22 Wochen im Jahr für die kleinen Rennfahrer befahrbar sein und mit sorgsamem Umgang auch in den kommenden Jahren noch für Spaß und Bewegung sorgen. „Dieses Projekt ist ein Beitrag zur Belebung unserer Innenstadt und zur Förderung der Verweildauer der Besucher. Wir wollen Leben in die Stadt bringen und dafür sorgen, dass sie auch in Zukunft lebendig bleibt“, so Dirk Bradschetl.