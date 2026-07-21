Ein Straßenbereich unweit von Schloss Elisabethenburg wurde am Montagabend von Feuerwehrkräften mit Fahrzeugen und Flatterband abgesperrt. Zahlreiche Polizeibeamte, Rettungskräfte und ein Notarzt waren vor Ort. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatte sich ein Mann mittleren Alters nach einem häuslichen Streit in einem psychischen Ausnahmezustand auf das Dach eines Wohnhauses begeben. Nach einiger Zeit kehrte er jedoch selbstständig und unverletzt in seine Wohnung zurück. Anschließend wurde er zur Behandlung in ein Fachkrankenhaus gebracht.