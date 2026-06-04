Oben am Rohrer Berg wird es langsam voll. Erst sitzt nur eine kleine Runde im Vereinsraum. Dann geht die Tür auf. Jemand kommt direkt von der Arbeit. Ein anderer stellt eine Tasche ab. Kaffee? Tee? Ein Stuhl wird noch gesucht. Draußen stehen die Bienenkästen. Drinnen fallen Wörter, bei denen Anfänger erst einmal zuhören müssen: Beute, Rähmchenmaß, Honigraum, Schwarmtrieb. So klingt es, wenn Menschen anfangen, Imkern zu lernen.