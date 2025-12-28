Meininger im Amt bestätigt: Christian Horn wieder im Vorstand

Als Vorsitzender des Landesverbandes Thüringen wurde der Erfurter Stadtrat Peter Städter gewählt. Er ist als Lehrer an einer Gemeinschaftsschule tätig, wodurch ihm das Thema Bildung am Herzen liegt. Außerdem engagiert er sich im Vorstand von „Mehr Demokratie e. V.“ und kämpft für den Ausbau von Bürgerbeteiligung – einem Kernanliegen der Piraten. Weiterhin Schatzmeister ist Christian Horn aus Meiningen, der seit sechs Jahren im Kreistag für die Partei sitzt. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die Erfurter Erik Limburg, Falko Windisch und Christian Fischer gewählt.