Der Himmel zeigte sich wolkenlos, die Sonne schien erbarmungslos und überall war eine Meng los. Hier und da ein lautes Lachen, das Publikum tanzte, plauderte und genoss den Moment. Das diesjährige Hütesfest ließ die Stadt bunt erstrahlen und schuf eine ausgelassene und geradezu beschwingte Stimmung. In der gesamten Innenstadt waren Bühnen aufgebaut. Neben den altbekannten Stellen wie dem Markt, An der Kapelle oder auf dem Töpfemarkt kam in diesem Jahr mit dem „Bermudadreieck“ ein altbekannter Platz wieder zum Einsatz. Die Besucher versprühten sowohl am Freitag als auch am Samstag eine ausgelassene, fröhliche Stimmung. Die Meininger hatten Lust rauszugehen, sich zu zeigen und allerlei Bekannte und Freunde zu treffen.