Kerstin Kellermann kann ihr Glück kaum fassen. Der Griff zu den Sternen ist ihr gelungen. In den Händen hält sie die schwere dunkle Stahlplatte, darauf zu sehen sind vier gold-polierte Sterne. Ihr Blick schweift suchend nach dem richtigen Platz vor dem Eingangsbereich des Hotels Sächsischer Hof, das nur einen Steinwurf vom Meininger Theater entfernt steht. Rechts neben dem Eingang wäre eine Stelle frei, sagt sie und meint, noch einmal überlegen zu müssen. Die Tafel sollte einen guten Platz erhalten, vor allem aber auf Anhieb sichtbar für Gäste und Passanten sein. Vier Sterne bekommt ein Hotel nicht alle Tage verliehen. Das ist schon etwas Besonderes, lobt Bürgermeister Fabian Giesder und schätzt sich froh, dass Meiningen ein Haus mit derart hohen Ansprüchen vorweisen kann. Für die Kulturbranche sei es von immenser Wichtigkeit, ein Haus mit vier Sternen in der Stadt zu haben, um namhafte Künstler für künftige Auftritte gewinnen zu können. „Agenturen setzen die Unterbringung ihrer Künstler in einem Vier-Sterne-Haus voraus oder nennen dies auch als Ausschlusskriterium. Das stellte uns in den vergangenen Jahren manchmal vor große Herausforderungen. Zudem haben wir für unsere kulturellen Angebote wie beispielsweise die Kleinkunsttage ein großes Interesse, Künstler mit einem gewissen Format hierher zu holen. Deshalb ist es gut und enorm wichtig für Meiningen, so einen Standard vorhalten zu können“, so das Stadtoberhaupt.