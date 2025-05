Meininger Hofkapelle: Im Rausch der Spätromantik

Zwei große sinfonische Werke der deutschen Spätromantik bestreiten das Programm des 6. Sinfoniekonzerts der Meininger Hofkapelle am 14. Mai um 19.30 Uhr: Max Regers „Vier Tondichtungen nach Arnold Böcklin“ op. 128 sowie die 2. Sinfonie Anton Bruckners. Die musikalische Leitung des Abends liegt bei Gastdirigent Cornelius Meister. Der derzeitige Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart gehört zu den international Gefragtesten seines Fachs und debütierte unter anderem an der Mailänder Scala, der MET sowie den Bayreuther Festspielen. Deutschlandfunk Kultur wird den Abend aufzeichnen und am 18. Mai um 20 Uhr in der Reihe „Konzert“ ausstrahlen.