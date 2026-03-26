Wer als junger Mensch in den 70ern cool sein wollte, spielte Gitarre. Nun, Detlef Dreßler hat irgendwann auch in die Saiten gegriffen – als Bassgitarrist seiner Jugendband „Rhönrock“, der jüngsten Rockgruppe im Bezirk Suhl. Die tingelte mit selbst gebauten Boxen und gecoverten, meist deutschen Titeln durch die Tanzsäle. Seine erste musikalische Liebe aber war da lange schon das Waldhorn und das blieb sie bis heute. Auch wenn der Theatermusiker, der im März 63 geworden ist, fortan offiziell zu den Vorruheständlern zählt, wird er das Blasinstrument nicht im Etui verstauben lassen oder „an den Nagel hängen“, wie er dem Konzertpublikum beim letzten Theaterbühnenauftritt am 28. Januar versprach.