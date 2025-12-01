Welch bessere Kulisse gäbe es für einen Abend mit Damen in langen Ballkleidern und Herren in Anzug und Krawatte, als den wunderbaren klassizistischen Charme des Meininger Volkshauses? Zur dritten Auflage des Balls der Tanzabteilung des TSV Meiningen war dies genau der richtige Ort. Begleitet von einem zehnköpfigen Tanzorchester unter Leitung von Florian Winkel, durfte am Samstagabend auf dem Parkett gezeigt werden, wie man sich elegant, fast schwerelos zu Musik bewegen kann und was die anwesenden Gäste auch mit Bravour taten.