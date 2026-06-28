Johannes, Jacob und Jonathan waren nur wenige Tage auf der Welt, da sorgten sie bereits für ihre erste Schlagzeile. „Wenn das Glück im Dreierpack kommt“, titelte die Lokalzeitung über ihre Geburt im Suhler Klinikum. Schließlich kommt es selten genug vor, dass Drillinge wie sie geboren werden. Am vergangenen Samstagnachmittag, knapp 19 Jahre später, stehen die drei hochgewachsenen Brüder aus Dietzhausen bei Suhl wieder im Licht der Öffentlichkeit. In der Meininger Stadtkirche werden ihnen und ihren Mitschülern vom Evangelischen Gymnasium Meiningen feierlich die Abiturzeugnisse überreicht.