Es ist still im Gebäude. Noch sind die Klassenzimmer am Henfling-Gymnasium in Meiningen leer, erst am Montag werden sie sich wieder mit den Schülern füllen. Durch die Fenster in der zweiten Etage des A-Gebäudes wird das Sonnenlicht im rot gefärbten Flur reflektiert. Im Büro am Ende des Ganges sitzt Christian Walther an seinem Schreibtisch. Auf dem Regal steht ein Modell des Airbus A380, einem Langstreckenflugzeug – das Willkommensgeschenk für seinen neuen Arbeitsplatz. „Das ist die Motivation an den anstrengenden Tagen, es erinnert mich immer an den Urlaub, an das Reisen“, erklärt der 34-Jährige mit einem Lächeln auf den Lippen. Amerika sei sein Lieblingsreiseziel, vor allem wegen der Natur und den Nationalparks.