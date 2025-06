„Wir waren zwar nicht viele – aber was für bärenstarke Leistungen!“, sagt der Sportlehrer an der Grundschule Frankenheim, Josef Wilhelm, über das Team, mit dem er jetzt am 24-Stunden-Schwimmen in Meiningen teilgenommen hat. Im Schwimmbad Rohrer Stirn war das Trüppchen als Teilnehmer am Wettbewerb um die meisten Kilometer „geschwommen wie kleine Delfine“ – die sechs Kinder haben das Team der Grundschule auf der Hohen Rhön „fantastisch vertreten“, meint er.