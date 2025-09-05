Meininger Großveranstaltungen: Mit Bussen und Citybahn gut unterwegs

Doch es gibt noch weitere Transportmöglichkeiten: Am Wochenende lädt die Citybahn wieder zu einer besonderen Fahrt durch Meiningen ein. Jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr verbindet die Bahn ganz ohne Schienennetz bequem die großen Veranstaltungen für die Besucher miteinander. Die Rundfahrt startet am Bahnhof und führt zunächst über die Klostergasse, von dort kommt man zu Fuß über den Schlossplatz zu den Parkwelten. Weiter geht es über die Ludwig-Chronegk-Straße und die Überquerung der Georgstraße, von der man zum Marktplatz mit dem Antik- und Trödelmarkt (am Samstag) kommt. Über die Neu-Ulmer Straße und die Bernhardstraße fährt die Bahn zum Theater, wo am Sonntag das Theaterfest gefeiert wird, und schließlich zur Ernststraße an die Dampflok-Erlebniswelt, wo im Werk auch die Dampfloktage stattfinden. Von dort rollt die Bahn wieder zurück zum Bahnhof.