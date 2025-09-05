 
Meininger Großveranstaltungen Mit Bussen und Citybahn gut unterwegs

Den Meiningern steht ein an Veranstaltungen sehr reiches Wochenende bevor. Das hat auch auf den Busverkehr Auswirkungen.

 
Meininger Großveranstaltungen: Mit Bussen und Citybahn gut unterwegs
1
Angesichts der Vielzahl von attraktiven Veranstaltungen in Meiningen an diesem Wochenende kann es schon mal schwierig werden im Familienrat ... Foto: Sven Kirchner

Am diesem Wochenende verwandelt sich Meiningen anlässlich der alljährlichen Dampfloktage, der Parkwelten-Ausstellung, dem großen Trödelmarkt sowie den offenen Türen bei der Feuerwehr und dem sonntäglichen Theaterfest in einen Besuchermagnet. Das hat auch ganz praktische Auswirkungen auf die Planungen der Meininger Busbetriebe (MBB).

Um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten und den reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung zu sichern, kommt es daher zu umfangreichen Änderungen im Stadtverkehr. Aufgrund der Veranstaltungen können weite Teile des östlichen Stadtgebiets von den Bussen nicht angefahren werden. Die Fahrgäste werden daher um Verständnis gebeten, dass die folgenden Haltestellen Samstag und Sonntag nicht bedient werden: Adelheidstraße, Robert-Koch-Straße, Gutsstraße, Goethestraße, Flutgraben und Ernststraße.

Damit die Meininger sowie die Gäste der Stadt dennoch flexibel unterwegs sein können, wurden für die betroffenen Buslinien alternative Routen geplant: Linie 10: Die Busse fahren ab der Leipziger Straße über die Bernhardstraße und Marienstraße zur Rohrer Straße. Ab der Haltestelle Günther-Raphael-Straße wird die Fahrt auf dem regulären Linienweg fortgesetzt. Linie 11: Diese Linie verkehrt ab der Günther-Raphael-Straße über die Rohrer Straße, Marienstraße und Lindenallee. Ab der Leipziger Straße wird die normale Streckenführung wieder aufgenommen. Linie 14: Die Busse fahren ab dem Rosenweg über die Röntgenstraße, Johannes-Brahms-Straße zur Rohrer Straße und weiter zum Lindenallee/Busbahnhof.

Die MBB bittet alle Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt über die genauen Abfahrtszeiten und die angepassten Haltestellen zu informieren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Aktuelle Fahrpläne und weiterführende Informationen finde man auf der MBB-Website sowie in den Aushängen an den Haltestellen.

Doch es gibt noch weitere Transportmöglichkeiten: Am Wochenende lädt die Citybahn wieder zu einer besonderen Fahrt durch Meiningen ein. Jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr verbindet die Bahn ganz ohne Schienennetz bequem die großen Veranstaltungen für die Besucher miteinander. Die Rundfahrt startet am Bahnhof und führt zunächst über die Klostergasse, von dort kommt man zu Fuß über den Schlossplatz zu den Parkwelten. Weiter geht es über die Ludwig-Chronegk-Straße und die Überquerung der Georgstraße, von der man zum Marktplatz mit dem Antik- und Trödelmarkt (am Samstag) kommt. Über die Neu-Ulmer Straße und die Bernhardstraße fährt die Bahn zum Theater, wo am Sonntag das Theaterfest gefeiert wird, und schließlich zur Ernststraße an die Dampflok-Erlebniswelt, wo im Werk auch die Dampfloktage stattfinden. Von dort rollt die Bahn wieder zurück zum Bahnhof.

Am Samstag macht die Citybahn zusätzlich einen Abstecher zur Elisabeth-Schumacher-Straße, wo das Feuerwehrfest am Gerätehaus zahlreiche Besucher erwartet.