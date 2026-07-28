Es gibt Worte im Alltagssprachgebrauch, die meidet man am besten, solange es möglich ist. Steuer gehört zu diesen Reizworten. Doch es kommt der Tag, an dem man die Zahlungs- oder zumindest die Nachweisverpflichtung nicht mehr länger ignorieren kann. Das gilt für die Einkommens- wie offenbar auch für die Gewerbesteuer. Meininger Geschäftsleute wunderten sich jetzt über Aufforderungen der Stadtverwaltung, die Gewerbesteuer in vierteljährlichen Chargen vorauszuzahlen. Stadtrat Falk Grimm (Freie Wählergemeinschaft) kam verwundert zur Sitzung des städtischen Hauptausschusses darauf zu sprechen. „Gibt es denn Änderungen bei der Gewerbesteuerzahlung und seit wann?“, wollte er wissen. David Kempf, Fachbereichsleiter Finanzverwaltung, konnte ihn aufklären: „Wir haben die gesetzliche Pflicht, dass wir Vorauszahlungen nehmen müssen und wir nehmen sie auch. Die Höhe setzt das Finanzamt fest“, teilte er dem Stadtratsmitglied mit.