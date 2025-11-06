Die Richterinnen und Richter in Thüringen sind in den vergangenen Jahren so schlecht bezahlt worden, dass dies gegen das Grundgesetz verstößt, und dieser Verstoß stellt das gesamte bisherige Gehaltsniveau der Beamten infrage. Zu dieser spektakulären Auffassung kommt das Verwaltungsgericht Meiningen in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. Richter im Freistaat seien „in den Jahren 2020 bis 2022 und 2024 offensichtlich in verfassungswidriger Weise zu niedrig besoldet worden“, stellt das Verwaltungsgericht fest und sieht sich somit „von der Verfassungswidrigkeit der Richterbesoldung überzeugt und legt das Besoldungsgesetz dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vor“, heißt es in dem Beschluss weiter.