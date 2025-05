Dicke Rauchschwaden hängen in der Luft, ein Häuschen in einer Gartenanlage in der Landsberger Straße steht voll in Flammen. Die Feuerwehr rückt mit etwa zehn Fahrzeugen an und bekämpft den Brand. Das Gebäude können sie nicht mehr retten. Über die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Bereits im vergangenen Jahr brannte schon einmal ein Gartenhaus in der Landsberger Straße. Damals war ein Defekt im Stromkasten die Ursache.