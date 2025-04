Hin und wieder passt es trotzdem gut. Trotzdem, weil für diese eine Lesung der Meininger Frühlingslese nicht gerade viele Zuhörer kamen. Ehrlicherweise waren nur die Bibliotheks-Mitarbeiterinnen, die Fotografin und eine gute Freundin der Autorin dabei, als Kathrin Lange aus ihrem neuen Buch des beliebten Genres Young Adult, also Literatur für junge Erwachsene las.„Everything we left unsaid“ – Vielleicht war es der englische Titel, der so manchen abhielt, am frühen Abend in die Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen zu kommen. In der deutschen Übersetzung bleibt er vielversprechend: „Alles was wir unausgesprochen gelassen haben“. Vielleicht waren es die Osterferien, die die Schülerinnen und Schüler wegblieben ließen, vielleicht auch einfach das schöne Wetter.